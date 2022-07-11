يعد مسجد روما الكبير من أكبر المساجد في أوروبا، لأنه يقع في منطقة البريولى بإيطاليا، وكونه جامعاً يضم المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا، ليصبح من أهم المبانى الدينية الفريدة، بالإضافة لدوره الاجتماعي والثقافي والخدمي الكبير في إيطاليا.
وأقام مسجد روما الكبير، بالأمس، شعائر صلوات العيد وسط أجواء من الفرحة العارمة بين مسلمي إيطاليا، ويتميز هذا العيد بوجود أعداد غفيرة من المصلين لذا تمت إقامة صلاة العيد ثلاث مرات؛ لإتاحة الفرصة للمؤمنين للصلاة، وإتمام فرحتهم بطاعة الله تعالى في صلاة العيد.
المصدر بوابة الوفد المصرية