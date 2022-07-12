نفذت رابطة العالم الإسلامي مشروع “كبش العيد” في جمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ.
وانطلق المشروع من المكتب الإقليمي لرابطة العالم الإسلامي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات الحكومية الباكستانية، وقيادات المنظمات الإنسانية.
وأوضح المدير الإقليمي للرابطة في جمهورية باكستان سعد بن مسعود الحارثي أن مشروع كبش العيد من المشروعات الإنسانية السنوية التي تنفذها رابطة العالم الإسلامي في العديد من دول العالم، ويتمثّل في توزيع لحوم الأضاحي على الآلاف من الفقراء والمحتاجين والأرامل في مناطق مختلفة من أقاليم جمهورية باكستان الإسلامية، حيث يتم اختيار المستفيدين بطريقة مهنية عالية.
وأضاف أن الرابطة تنفذ في جمهورية باكستان حزمة من المشروعات في مختلف المجالات التنموية والرعوية والإغاثية، إضافة إلى برامج إفطار الصائم وكبش العيد.
من جانبه شكر رئيس منظمة القوة الخضراء الباكستانية الدكتور جمال ناصر رابطة العالم الإسلامي على جهودها المميزة في مجال العمل الإنساني، مؤكدا أن الرابطة تعد من المنظمات التي يتميز عملها بالاحترافية والمهنية العالية في تقديم المساعدات، والوصول إلى الفئات المستحقة.
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