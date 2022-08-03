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قالت أول نائبة سوداء في تونس لبي بي سي نيوز عربي إن تعليق الرئيس قيس سعيد للبرلمان التونسي العام الماضي أدى إلى توقف الحرب ضد التمييز العنصري.
وكان الرئيس قد زعم أن قراره هو السبيل الوحيد لإصلاح البلاد وكسر الشلل السياسي في تونس.
لكن جميلة كسيكسي قالت إن المشرعين لم يعد بإمكانهم إثارة محنة الناخبين الذين يعانون من العنصرية في البرلمان. وقالت أيضًا إنهم ممنوعون الآن من التدقيق في استخدام الحكومة لما يسمى بالقانون 50 لمعالجة التمييز العنصري.
وأدلت النائبة بتصريحاتها خلال تصوير فيلم “العنصرية ضد السود: واقع مغيب” وهو فيلم وثائقي جديد من إنتاج بي بي سي نيوز عربي. يتابع الفيلم ناريمان دوسه وهي تسافر في أنحاء تونس، وتلتقي ببعض العرب السود الذين يستخدمون القانون 50 الآن لمحاربة قضايا التمييز العنصري في العمل والحياة.