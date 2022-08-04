أخبار > تركيا ترحل 9 آلاف مقاتل أجنبي من سوريا
04/08/2022   9:02 ص

تركيا ترحل 9 آلاف مقاتل أجنبي من سوريا

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.أعلنت وزارة الداخلية التركية أمس ترحيل 19000 مقاتل إرهابي أجنبي من 102 جنسية مختلفة، إلى بلدانهم منذ عام 2011
عن إدارة الهجرة التابعة للوزارة أنه مع بدء الازمة السورية عام 2011 ،حاول العديد من مواطني الدول الاخرى االانضمام إلى صفوف
.تنظيمي »داعش« و«وحدات حماية الشعب الكردية«، ساعين للانتقال إلى سوريا عبر القدوم إلى تركيا
.وأضاف أن السلطات التركية ألقت القبض على اآلالف من هؤالاء وجرى تطبيق اإلجراءات القانونية بحقهم
.وفي هذا اإلاطار، قامت السلطات التركية بترحيل تسعة الاف »إرهابي أجنبي« من 102 جنسية مختلفة، إلى بلدانهم منذ عام011 2

تركيا ترحل 9 آلاف مقاتل أجنبي من سوريا

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