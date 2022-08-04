الرياض 3 أغسطس 2022 (شينخوا)
وقعت شركة الزيت العربية السعودية ((أرامكو)) والشركة الصينية للبترول والكيميائيات ((ساينوبك)) اليوم (الأربعاء) مذكرة تفاهم تغطي عدة مجالات لتعاون محتمل بين الطرفين في المملكة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديد مسارات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في المملكة، وبناء علاقة طويلة الأجل بين الشركتين ومشاريعهما المشتركة القائمة في الصين والمملكة.
وستشمل مجالات التعاون تقييم فرص التكامل في التكرير والبتروكيميائيات والهندسة والمشتريات والإنشاءات وخدمات حقول النفط وتقنيات قطاعي التنقيب والإنتاج والتكرير والمعالجة والتسويق، إلى جانب التعاون في احتجاز الكربون وعمليات الهيدروجين.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستبحث الشركتان فرص إنشاء مركز تصنيع محلي في مدينة الملك سلمان للطاقة.
وتأتي مذكرة التفاهم بناء على تعاون سابق شمل إنشاء شركة ((فوجيان)) للتكرير والبتروكيميائيات، وساينوبك سينمي ((فوجيان)) للبترول في الصين، وشركة ينبع أرامكو ساينوبك للتكرير ((ياسرف)) في المملكة.
وقال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية محمد يحيى القحطاني، إن المذكرة ستعزز العلاقة الاستراتيجية ما بين الطرفين.
بدوره، أكد رئيس شركة ((ساينوبك)) يو باوكاي، بأن المذكرة تأتي في إطار بداية جديدة للشراكة في المملكة لإحراز مزيد من التقدم في مبادرة الحزام والطريق ورؤية 2030.