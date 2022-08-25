بكين 24 أغسطس 2022 (شينخوا)
بينما تجرى على قدم وساق الاستعدادات لعقد معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات 2022 ، المقرر إقامته في الفترة من 31 أغسطس إلى الخامس من سبتمبر القادم، ومع احتضان المعرض، الذي يتم عقده سنويا منذ عام 2012، مستوى أعلى من التدويل، ستكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضيفة الشرف لنسخة المعرض هذا العام، وفقا لما ذكر منظمون للحدث في مؤتمر صحفي عقد هنا يوم الثلاثاء الماضي.
وذكر دينغ يونغ، مدير مديرية التجارة في بلدية بكين، أنه حتى يوم 22 أغسطس الجاري، أكدت 71 دولة ومنظمة دولية حضورها جناح العرض الشامل للمعرض، بينها الإمارات وألمانيا وبريطانيا و 59 دولة أخرى بالإضافة إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية واليونسكو و 12 منظمة دولية أخرى، بزيادة 11 دولة ومنظمتين عن الدورة السابقة. وستقيم الإمارات وسويسرا وإيطاليا و 10 دول أخرى عروضا خاصة باسم دولها لأول مرة أثناء المعرض، بينما ستقدم هولندا والنمسا والبرتغال عروضا خاصة للمشاهدين عبر الانترنت.
جدير بالذكر أن الإمارات ستعرض أثناء هذه الدورة خبراتها وإنجازاتها في قطاعات خدمات الطيران والخدمات المالية والصناعة التحويلية المتقدمة والخدمات الثقافية وغيرها، وذلك بمشاركة عدة شركات إماراتية رائدة مثل طيران الإمارات وطيران الاتحاد وبنك أبوظبي الأول وغيرها.
وقال شنغ تشيو بينغ، نائب وزير التجارة، إن “هذه الدورة تتميز بمستوى أعلى من التدويل، مع تأكيد 400 شركة من بين أكبر 500 شركة في العالم وشركات رائدة في قطاعاتها، مشاركتها في المعرض، مما يشكل حصة أكبر عن نسبة مشاركتها في الدورة السابقة”.
ومع تنامي عدد المشاركين بالمعرض، زادت مساحة العرض بواقع 26 ألف متر مربع عن الدورة السابقة، مع مضاعفة مساحة المعارض المتخصصة عن العام السابق لتبلغ 20 ألف متر مربع.
وبوصفه معرضا دوليا شاملا، سيقدم المعرض فرصا متكاملة للشركات من أنحاء العالم لدخول سوق تجارة الخدمات في الصين، وسيعمل كمنصة تبادلات للشركات الصينية للاستفادة على نحو تام من الموارد السوقية داخل البلاد وخارجها.
وقال وانغ دونغ تانغ، مسؤول بوزارة التجارة، إنه منذ عام 2012، حافطت تجارة الخدمات في الصين على زخم ازدهارها، مع معدل نمو سنوي بلغ 6.1 في المائة، بارتفاع 3.1 نقطة مئوية عن معدل نموها عالميا.
وعلى مدار العقد الماضي، برزت قوة الصين كسوق ضخمة لتجارة الخدمات، حيث تجاوز إجمالي قيمة تجارة الخدمات في البلاد 4 تريليونات دولار أمريكي، بحسب بيانات وزارة التجارة. وتشهد تجارة الخدمات في الصين نموا سريعا، وسط جهود البلاد خلال السنوات الأخيرة لتسريع خطواتها لبناء اقتصاد منفتح بدرجة أعلى.
وقال وانغ دونغ تانغ “أقمنا معارض تجارة الخدمات لسنوات متتالية لتوفير منصة دولية متخصصة ومصممة لتقوية التعاون في تجارة الخدمات”.
ورأى وانغ أنه مع سلسلة من المعارض الرئيسية الأخرى مثل معرض الصين (شانغهاي) الدولي للتكنولوجيا، “تعزز الصين بنشاط عملية تحويل السوق الضخمة في البلاد إلى فرص على نطاق أوسع لجميع الدول”.