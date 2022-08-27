علوم واختراعات > بناء سد عملاق شمال غربي تونس
27/08/2022   10:47 ص

بناء سد عملاق شمال غربي تونس

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الكاف 25 أغسطس 2022 (شينخوا) في الصورة الملتقطة يوم 20 يناير 2021، مهندسون من الصين وتونس يناقشون مخطط التشييد في موقع بناء سد ملاق في ولاية الكاف شمال غربي تونس. في مايو 2016، فازت شركة ((سينوهيدرو)) الصينية بمناقصة لبناء سد جديد فوق النهر ليحل محل السد القديم المتهالك.

بناء سد عملاق شمال غربي تونس

علوم واختراعات
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