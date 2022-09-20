ثقافة وفنون > وزارة “الثقافة” تنظّم النسخة الثانية من مهرجان “الغناء بالفصحى”
20/09/2022   10:35 ص

وزارة “الثقافة” تنظّم النسخة الثانية من مهرجان “الغناء بالفصحى”

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تستعد وزارة الثقافة لتنظيم النسخة الثانية من مهرجان الغناء بالفصحى، على مسرح أبو بكر سالم في منطقة رياض بوليفارد سيتي، متضمنةً أربع حفلات غنائية ستُقام في 29 و30 سبتمبر، و 5-6 أكتوبر، وسيشارك فيها نجوم الأغنية العربية الذين تغنوا بأعمال فصيحة شهيرة، إلى جانب مواهب سعودية وعربية صاعدة.

ويمثّل مهرجان “الغناء بالفصحى” واحداً من المنصات الإبداعية التي تقدمها وزارة الثقافة؛ لتعزيز حضور اللغة العربية، والاحتفاء بها، ودعم الألوان الفنية المرتبطة بها، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه اللغة العربية وخدمتها والمحافظة عليها.

وزارة “الثقافة” تنظّم النسخة الثانية من مهرجان “الغناء بالفصحى”

ثقافة وفنون
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