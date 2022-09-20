جددت باكستان التزامها بمواصلة دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل تقرير المصير، داعية المجتمع الدولي إلى مساعدة الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة على أن تكون القدس عاصمة لها.
وقال وزير الخارجية الباكستاني بيلاول بوتو زرداري خلال مشاركته الليلة الماضية في اجتماع اللجنة السداسية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن فلسطين على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: ” إن استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي والجرائم التي تمارسها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين تعد المصدر الرئيس لعدم الاستقرار والتوترات والصراع في الشرق الأوسط”.
وأدان زرداري بشدة استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الأبرياء خاصة الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب انتهاك حرمة المقدسات وهدم منازل الفلسطينيين والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية.
وبصفته رئيس مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، قال زرداري: “إن باكستان تظل مستعدة للتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى في أي تحرك لوقف نزيف الدماء المستمر، واستعادة الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة”.