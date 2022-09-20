اقتصاد > مجلس الوزراء يعين مجلسا لتطوير جدة برآسة ولي العهد
20/09/2022   6:51 م

مجلس الوزراء يعين مجلسا لتطوير جدة برآسة ولي العهد

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وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم برآسة الملك سلمان على تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة -المنشأ بالبند (ثالثاً) من الأمر السامي رقم (22305) وتاريخ 5 / 4 / 1441هـ، إلى هيئة باسم (هيئة تطوير محافظة جدة)، ويُشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو وزير الثقافة، وصاحب السمو محافظ جدة، ومعالي وزير التجارة، ومعالي وزير السياحة، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ومعالي المهندس/ إبراهيم بن محمد السلطان، ومعالي أمين محافظة جدة.

مجلس الوزراء يعين مجلسا لتطوير جدة برآسة ولي العهد

اقتصاد
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