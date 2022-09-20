وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم برآسة الملك سلمان على تحويل مكتب إدارة مشاريع محافظة جدة -المنشأ بالبند (ثالثاً) من الأمر السامي رقم (22305) وتاريخ 5 / 4 / 1441هـ، إلى هيئة باسم (هيئة تطوير محافظة جدة)، ويُشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو وزير الثقافة، وصاحب السمو محافظ جدة، ومعالي وزير التجارة، ومعالي وزير السياحة، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ومعالي المهندس/ إبراهيم بن محمد السلطان، ومعالي أمين محافظة جدة.
- ملك الأردن: السلام لا يزال بعيد المنال في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
- مجلس الوزراء يعين مجلسا لتطوير جدة برآسة ولي العهد
- باكستان تحث على مساعدة الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة
- وزارة “الثقافة” تنظّم النسخة الثانية من مهرجان “الغناء بالفصحى”
- تحت شعار ” كيف نكون قدوة في تطوير العشوائيات؟ ” خالد الفيصل يطلق الدورة السابعة لملتقى مكة الثقافي
- المرأة الفلسطينية في سوق العمل.. أفق واعد رغم التحديات
- غالبية الصراعات والحروب كانت نتيجة أفكار محسوبة على الأديان الشرق الأوسط
- كازاخستان تعيد اسم عاصمتها اسمها القديم “أستانا
- 150 نمط مختلف تشمل السياحة البيئية والثقافية والدينية قافة المجتمع السياحية من أهم عوامل الاستدامة
- منظمة شنغهاي للتعاون: هل هي أداة روسيا والصين في مواجهة “الهيمنة الغربية”؟