تحتفل المملكة العربية السعودية كل عام بيومها الوطني ، وتميز هذا العام بمرور 92 عاما على قيام المملكة العربية السعودية دولة متحدة موحدة لمت شمل ما كان متناحرا من كيانات فجاء عمل الملك عبد العزيز رحمه الله مع المؤمنين بالاتحاد لكل اطراف الوطن فنشأت اعظم وحدة عربية شملت جل ارجاء شبه الجزيرة العربية
وتوالت الاحتفالات الشعبية في الوطن السعودي متسمة بالفرح وساد التعبير بكل الوان الطيف من ابناء وبنات الوطن من مختلف الاعمار والمنابت والاصول
برز الحب والاعتزاز بما قامت به القيادة السياسية من اعمال الريادة في التطوير والتعمير و السباق في التقدم السياسي بين دول العالم
التمجيد ليوم الوطن مقرون بالمحية والاعتزاز بقيادة الوطن ممثلة في الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان
دام عزك يا وطن