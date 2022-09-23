أخبار > هلا التويجري رئيساً لهيئة حقوق الإنسان.بمرتبة وزير
23/09/2022   9:52 ص

هلا التويجري رئيساً لهيئة حقوق الإنسان.بمرتبة وزير

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اصدر الملك سلمان بن عبد العزيز امرا بتعيين الدكتور هلا التويجري رئيسا لهئية حقوف الانسان بمرتبة وزير

هلا التويجري رئيساً لهيئة حقوق الإنسان.بمرتبة وزير

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