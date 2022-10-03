ثقافة وفنون > جائزة الشيخ زايد العالمية للطب التكميلي تستعد لدورتها الثانية
03/10/2022   9:40 ص

جائزة الشيخ زايد العالمية للطب التكميلي تستعد لدورتها الثانية

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نزار العلي (أبوظبي) @nezar1900 

تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ، ينظم معهد لوتس هولستك للطب التكميلي حفل جائزة الشيخ زايد العالمية للطب التكميلي في دورتها الثانية بتاريخ 10/10/2022 في أبوظبي. 

تحمل الجائزة اسم القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي أرسى معالم النهضة التنموية في دولة الأمارات العربية المتحدة. 

تهدف الجائزة الى تحفيز الإبداع في الطب التكميلي والتقليدي وتكريم العلماء والباحثين والأطباء على إسهاماتهم وإنجازاتهم المتميزة. كما تأتي هذه الجائزة لتواكب المسيرة التنموية المتسارعة التي تشهدها العاصمة أبوظبي حيث التطور في كل مضمار.. وذلك في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة -حفظه الله تعالى -، الراعي الرسمي لريادة الخمسينية لرسم خطط الشباب المستقبلية في استدامة الطريق الى النجاح والتقدم والازدهارنحو الخمسين …. حياة طبيعية مستدامة. 

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جائزة الشيخ زايد العالمية للطب التكميلي تستعد لدورتها الثانية

ثقافة وفنون
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