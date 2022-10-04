واس
أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودية، أمس (الاثنين)، شركة «داون تاون السعودية»، التي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة.
وستعمل شركة «داون تاون السعودية» على إطلاق مشاريعها في 12 مدينة، وهي المدينة المنورة، الخُبر، الأحساء، بريدة، نجران، جيزان، حائل، الباحة، عرعر، الطائف، دومة الجندل، وتبوك.
وتنوي الشركة الجديدة العمل على تطوير أكثر من 10 ملايين متر مربع لمشاريعها المصممة، وفق الطابع الحديث والمُستمد من روح مناطق المملكة وثقافتها، ونسيجها العمراني المحلي، مع مراعاة تطبيق أحدث المعايير المعتمدة.
وتركز الشركة على تطوير البنية التحتية للمدن، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين عبر الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان.
ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة من خلال مشاريع «داون تاون السعودية» توفير فرص جديدة لشركات القطاع الخاص، واستحداث فرص العمل لأبناء المناطق، إلى جانب إتاحة الاستفادة من نقل الخبرات والمعرفة في عدة مجالات.