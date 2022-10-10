أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا برقم 261 لسنة 2022 بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في شأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في مصر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 مارس 2022.
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