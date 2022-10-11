كشف وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل خلال حفل افتتاح ملتقى الصحة العالمي الأحد 9 أكتوبر، عن خطة لإشراك القطاع الخاص في أكثر من 100 مشروع صحي على مدى الـ 5 سنوات القادمة تقدر فرص الاستثمارات فيها بـ 13 مليار دولار.
وأبرز الجلاجل المبادرات التي أعلنتها الصحة السعودية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، كمشروع إنشاء وتشغيل مدينتين طبيتين في شمال وجنوب البلاد، وتشغيل 900 سرير لتقديم خدمات التأهيل الطبي والرعاية المديدة، كذلك إعادة هيكلة 200 مركز للرعاية الأولية، بالإضافة إلى تقديم خدمات النقل الطبي الجوي.
وأشار إلى أن الصحة قامت بتطوير شامل لإجراءات إصدار التراخيص واللوائح ذات العلاقة، لدعم ممارسة النشاطات التجارية وتسهيل رحلة المستثمر في القطاع الصحي، كما أنها دشنت مؤخراً مركز اتصال لتقديم الخدمات لقطاع الأعمال.