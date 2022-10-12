بكين 12 أكتوبر 2022 (شينخوا)
أصدرت السلطات الصينية مؤخرا خطة رئيسية لحماية الكتب القديمة والحفاظ عليها.
يذكر أن الخطة التي تم إصدارها من قبل مجموعة وطنية رائدة مسؤولة عن تصنيف ونشر الكتب القديمة، ستوفر إرشادات لتصنيف ونشر الكتب القديمة الوطنية خلال الفترة 2021-2035.
وتتكون الخطة من 10 أجزاء تُركز على جوانب مختلفة من الحفاظ على الكتب القديمة، بما في ذلك الحفظ والبحث والنشر والرقمنة والترويج. كما أدرجت الخطة أيضاً 40 مشروعا ومهمة رئيسية ذات صلة لإكمالها.
وفي شهر أبريل من العام الجاري، أصدر المكتب العام باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والمكتب العام بمجلس الدولة الصيني، أصدرت بشكل مشترك “الآراء التوجيهية بشأن تعزيز حماية ونشر الكتب القديمة”، مؤكدين فيها أن الكتب القديمة تعتبر حيوية لجهود البلاد في حمل ونشر التقاليد الثقافية، وتعزيز الروح الصينية ودفع قوتها الثقافية.