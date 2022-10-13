نجحت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” في تحويل مسار كويكب في اختبار تاريخي للقدرة البشرية على منع جرم سماوي من حدوث كوارث كبرى على الأرض.
وقال رئيس الوكالة بيل نيلسون: إن مركبة “اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج” وهي بحجم ثلاجة، اصطدمت عمداً بالكويكب ديموروفوس في السادس والعشرين من سبتمبر ودفعته نحو مدار أصغر وأسرع حول كويكب آخر أكبر حجماً يسمى ديديموس.
وأضاف نيلسون أن اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج “قلّص المدة المدارية من 11 ساعة و55 دقيقة إلى 11 ساعة و23 دقيقة “.
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