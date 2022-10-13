اعربت سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الامريكية، الاميرة ريما بنت بندر، عن سعادتها بهذه الشراكة وأهمية هذا النوع من البرامج في بناء قدرات القياديات، لتحقيق
مولية التي تلتزم بها المملكة، ووضعتها في مقدمة أهداف رؤية 2030 التي حققت المملكة كثيرا من مستهدفاتها فيما يخص تمكين المرأة
مريكا التي تعنى بتطوير رأس المال البشري، مؤكدة أن معالجة قضايا الصحة العامة، والطاقة المتجددة، والاستدامة والدبلوماسية العامة .حول العالم بحاجة إلى كفاءات ممكنة ومؤهلة، وأن إيجاد الحلول لن يأتي إلا بمشاركة فاعلة من المرأة على حد سواء
وقالت نوف الراكان برنامج قيادات عالمية لتمكين المرأة أن البرنامج أصبح ملتقى يجمع القياديات من حول العالم، إذ يقدم منحا تعليمية مجانية
المصدر صحيفة مكة