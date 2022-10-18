سدني – واس
راجعت أستراليا اليوم عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة للكيان الإسرائيلي.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ خلال اجتماع لمجلس الوزراء :” إن القدس هي قضية الوضع النهائي التي يجب حلها كجزء من أي مفاوضات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين” ، وفق ما بثته هيئة الإذاعة الأسترالية.
وأضافت وونغ “اعتقد أننا جميعا رأينا أن قرار عام 2018 جعل أستراليا بعيدة عن غالبية المجتمع الدولي، وقد استقبله أعضاء المجتمع الدولي بقلق بالغ”.
وأكدت الوزيرة الأسترالية التزام بلادها بحل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، مضيفة “لن نؤيد نهجا يقوض هذا الاحتمال”.
من جهة اخرى استنكرت اسرائيل قرار استراليا فقدانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الثلاثاء، بشدة قرار أستراليا التوقف عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة للدولة العبرية، في تراجع عن قرار اتّخذته حكومة كانبيرا اليمينية السابقة.
ووصف لبيد الخطوة بـ”الرد المتسرّع”، مضيفا “لا يمكننا إلا أن نأمل بأن تتعامل الحكومة الأسترالية مع قضايا أخرى بشكل أكثر جدية ومهنية”. وأضاف رئيس الوزراء في بيان صدر عن مكتبه أن “القدس هي العاصمة الأبدية والموحدة لإسرائيل ولا شيء سيغيّر ذلك”.
وذكرت الخارجية الإسرائيلية أنها استدعت السفير الأسترالي لتقديم احتجاج رسمي.