يفتتح الأمير المهندس #سعود_بن_نهار محافظ الطائف مساء غد الثلاثاء ملتقى جمعية المؤرخين الخليجيين الذي تستضيفه #جامعة_الطائف وينظمه #مركز_تاريخ_الطائف حيث يتم خلال يومي الأربعاء والخميس عرض عدد من البحوث التي تتناول تاريخ الطائف عبر عصوره المختلفة

ويشارك في المؤتمر عدد من اساتذة الجامعات السعودية والخليجية ببحوث متنوعة عن الطائف الارض والانسان

وتتولي جامعة الطائف استضافة الملتقى ممثلة بالدكتور يوسف عبده عسيري وتدير الدكتورة لطيفة العدواني محور تاريخ الطائف

ويشارك في الملتقى عدد من مؤسسات المحتع المدني

ومن اهم المشاركين :

د علي النملة / \ ثنيان ال سعود / د عايض الزهراني / ا حماد السالمي /د منى المالكي /د عبد الله الخراشي /د حسن الشهري / د الهام البابطين / ا محمد ناصر الاسمري

هنا برنامج المؤتمر :