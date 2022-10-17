ثقافة وفنون > محافط الطائف الامير المهندس سعود بن نهار يفتتح في جامعة الطائف مؤتمر الجمعية التاريخية
17/10/2022   3:30 م

محافط الطائف الامير المهندس سعود بن نهار يفتتح في جامعة الطائف مؤتمر الجمعية التاريخية

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يفتتح الأمير  المهندس #سعود_بن_نهار محافظ الطائف مساء غد الثلاثاء ملتقى جمعية المؤرخين الخليجيين الذي تستضيفه #جامعة_الطائف وينظمه #مركز_تاريخ_الطائف حيث يتم خلال يومي الأربعاء والخميس عرض عدد من البحوث التي تتناول تاريخ الطائف عبر عصوره المختلفة
 

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محافط الطائف الامير المهندس سعود بن نهار يفتتح في جامعة الطائف مؤتمر الجمعية التاريخية

ثقافة وفنون
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التعليقات 1

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    1. 1

      اد حسن سليم

      17/10/2022 في 9:43 م[3] رابط التعليق

      مجموعة متميزة من الأبحاث تبرز دور الطائف عبر العصور المختلفة .دعواتي بالتوفيق للجميع في هذا المحفل العلمي التاريخي

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