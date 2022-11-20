وكالات
تنطلق منافسات مونديال كأس العالم 2022 بقطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا؛ لتكون آخر نسخة من المونديال بهذا العدد؛ إذ سيرتفع عدد المشاركين في البطولة إلى 48 منتخبًا بداية من النسخة التالية عام 2026.
وتستضيف قطر المونديال للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط على ثمانية ملاعب، هي: لوسيل والبيت والمدينة التعليمية وأحمد بن علي والثمامة و974 والجنوب, إضافة إلى ملعب خليفة الدولي.
وتمتد فعاليات الدور الأول للبطولة على مدار 12 يومًا بداية من غد حتى الثاني من ديسمبر المقبل، فيما تقام فعاليات الدور الثاني “دور الستة عشر” من الثالث إلى السادس من ديسمبر، ثم دور الثمانية يومَي التاسع والعاشر من الشهر نفسه.
وتُقام مباراتا الدور قبل النهائي للبطولة يومَي 13 و14 من الشهر نفسه، فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث في الـ17 من الشهر نفسه، على أن يسدل الستار على فعاليات هذه النسخة التاريخية في اليوم التالي بالمباراة النهائية.
وخلال منافسات الدور الأول للبطولة ستقام أربع مباريات يوميًّا، وذلك في ظل تقارب المسافات بين الملاعب الثمانية المضيفة للبطولة.
وأسفرت قرعة الدور الأول (دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم) عن المجموعات الآتية:
المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا.
المجموعة الثانية: إنجلترا – إيران – أمريكا – ويلز.
المجموعة الثالثة: الأرجنتين – السعودية – المكسيك – بولندا.
المجموعة الرابعة: فرنسا – أستراليا – الدنمارك – تونس.
المجموعة الخامسة: إسبانيا – كوستاريكا- ألمانيا – اليابان.
المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا.
المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون.
المجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – أوروجواي – كوريا الجنوبية.
وتُقام بطولة كأس العالم كل أربع سنوات منذ عام 1930، ما عدا بطولتي عام 1942 و1946 اللتين أُلغيتا بسبب الحرب العالمية الثانية. وأُقيمت أول نسخة من بطولة كأس العالم عام 1930 في الأوروغواي خلال الفترة من 13 – 30 يوليو، وتمكن من خلالها منتخب الأوروغواي من الحصول على أول نسخة عقب فوزه على المنتخب الأرجنتيني.
ويعد منتخب البرازيل أحد أكثر المنتخبات تتويجًا بالكأس؛ إذ فاز بها خمس مرات خلال أعوام 1958، و1962، و1970، و1994 و2002، يليه المنتخب الإيطالي الذي أحرزها أربع مرات في أعوام: 1934، و1938، و1982 و2006، متساويًا مع المنتخب الألماني الذي حققها خلال أعوام: 1954، و1974، و1990، و2014.
كما فاز كل من المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الأوروغوياني وفرنسا باللقب مرتين، بينما فازت منتخبات إنجلترا وإسبانيا بلقب البطولة مرة واحدة.
واستطاع منتخبان فقط إحراز لقب البطولة مرتين متتاليتين، هما المنتخب الإيطالي، أول منتخب يحرز البطولة مرتين متتاليتين في نسختي عام 1934 و1938، ثم البرازيل بطل عامَي 1958، و1962.
يُذكر أن المنتخب الفرنسي تُوج ببطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا بعد فوزه الكبير في المباراة النهائية على منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين. وتعد هذه أول مرة يصل فيها منتخب كرواتيا للمباراة النهائية، ولكنه سبق له الحصول على المركز الثالث في بطولة كأس العالم 1998.