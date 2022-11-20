(رويترز) – وصل ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى الدوحة مساء السبت لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم يوم الأحد في إظهار للتضامن الخليجي بعد انتهاء خلاف إقليمي استمر ثلاثة أعوام العام الماضي.
وقال الديوان الأميري لدولة قطر في بيان إن الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني، نائب أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كان في استقبال الأمير محمد لدى وصوله إلى الدوحة.
كما نقل التلفزيون المصري عن المتحدث باسم الرئاسة قوله يوم الأحد إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتوجه إلى قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم.
كما اشار صحيفة الخبر الجزائرية اليوم الي توجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منتصف نهار اليوم السبت، إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور حفل افتتاح كأس العالم بدعوة من أمير قطر تميم بن حمد، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وحسب بيان الرئاسة، فإنه، “بدعوة من أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، توجّه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، إلى قطر لحضور افتتاح كأس العالم 2022، غدا، في العاصمة ، الدوحة”.