كونمينغ 23 نوفمبر 2022 (شينخوا) نشرت مقاطعة يوننان في جنوب غربي الصين مركبات جوية بدون طيار لتحل مكان الإنسان في عمليات الفحص الصعبة لخطوط نقل الكهرباء التي يبلغ طولها 90 ألف كم في المقاطعة، ويقع معظمها في جبال بعيدة عن الطرق العامة.
وعززت المقاطعة الحدودية الجبلية من شبكاتها ووسعت إمداداتها الكهربائية إلى القرى النائية مؤخراً ضمن حملتها للحد من الفقر، غير أنها عانت من نقص العمال لفحص خطوط الكهرباء.
وقال قيرن دينغدرو، الموظف في فرع يوننان لشبكة جنوبي الصين للكهرباء: “إن العمال (في يوننان) يستغرقون 20 يوما لفحص 100 كم من خطوط الكهرباء، لكن الأمر يستغرق 4 أيام فقط بواسطة طائرة بدون طيار”، مضيفاً أن الطائرات المذكورة جنّبت العمال أيضا من تسلق أبراج نقل الكهرباء، ما يُقلل مخاطر السقوط والتعرض للصدمات الكهربائية.
وتحلق الطائرات بدون طيار آليا، معززة بكفاءة 5 إلى 10 مرات مقارنة بمهمات الطيران التي تتطلب مشغلين بشر، كما أنها تُخفض التكلفة إلى أكثر من النصف، وفقا للموظف الذي قال إن ذلك يجعل الممارسة مناسبة بشكل خاص للمشاهد الطبيعية المعقدة والظروف المناخية في المقاطعة.
وفيما تقع أكثر من 80 في المائة من خطوط نقل الكهرباء في مقاطعة يوننان في جبال عالية ووديان عميقة، أدخلت الشركة الموفرة لإمدادات الطاقة في المقاطعة عمليات فحص الشبكات بالطائرات دون طيار منذ عام 2014، غير أنها واجهت نقصا في مشغلي الأجهزة. وقد عملت منذ عام 2017 على نظام تخطيط للطرق وبرنامج قيادة آلية، ليصبح الفحص الآلي للطائرات بدون طيار أمرا ممكنا.
وقالت الشركة إن حوالي 65 في المائة من عمليات الفحص لخطوط الكهرباء في المقاطعة تتم حالياً بواسطة طائرات آلية دون طيار.