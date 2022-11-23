ثقافة وفنون > أسبوع التعاون الصيني-العربي … عرض منتجات سمعية وبصرية صينية عالية الجودة للجمهور العربي
23/11/2022   10:27 ص

أسبوع التعاون الصيني-العربي … عرض منتجات سمعية وبصرية صينية عالية الجودة للجمهور العربي

+ = -
0 47

بكين 23 نوفمبر 2022 (شينخوا) من المتوقع أن تصل منتجات سمعية وبصرية صينية عالية الجودة إلى الجماهير العرب، وذلك مع انطلاق فعالية أسبوع التعاون الصيني العربي، التي تركز على القطاع السمعي والبصري، يوم الاثنين الماضي.

وكشفت الهيئة الوطنية الصينية للإذاعة والتلفزيون أن سلاسل تلفزيونية صينية تتمتع بشهرة جيدة، بما فيها ” بلدة ميننينغ ” و “لم شمل صغير”، ستعرض على منصات إعلامية وطنية في السعودية ومصر والإمارات وغيرها من الدول العربية.

وستعقد على هامش الأسبوع المذكور سلسلة من الفعاليات، بينها مراسم منح جوائز المسابقة الصينية – العربية الأولى للفيديو القصير، ومنتدى حول نقل الإبداع التكنولوجي، وصالون ثقافي يركز على الطعام الصيني والسعودي.

وقال له يوي تشنغ، نائب رئيس الهيئة الوطنية الصينية للإذاعة والتلفزيون، إن الصين تود العمل مع الدول العربية لإنتاج وعرض أعمال سمعية وبصرية تبرز التعاون الصيني العربي، ودفع الإبداع والتنمية في الصناعة السمعية والبصرية لسد المتطلبات الثقافية لشعبي الجانبين.

أسبوع التعاون الصيني-العربي … عرض منتجات سمعية وبصرية صينية عالية الجودة للجمهور العربي

ثقافة وفنون
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alwakad.net/1943798.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *