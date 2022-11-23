بكين 23 نوفمبر 2022 (شينخوا) من المتوقع أن تصل منتجات سمعية وبصرية صينية عالية الجودة إلى الجماهير العرب، وذلك مع انطلاق فعالية أسبوع التعاون الصيني العربي، التي تركز على القطاع السمعي والبصري، يوم الاثنين الماضي.
وكشفت الهيئة الوطنية الصينية للإذاعة والتلفزيون أن سلاسل تلفزيونية صينية تتمتع بشهرة جيدة، بما فيها ” بلدة ميننينغ ” و “لم شمل صغير”، ستعرض على منصات إعلامية وطنية في السعودية ومصر والإمارات وغيرها من الدول العربية.
وستعقد على هامش الأسبوع المذكور سلسلة من الفعاليات، بينها مراسم منح جوائز المسابقة الصينية – العربية الأولى للفيديو القصير، ومنتدى حول نقل الإبداع التكنولوجي، وصالون ثقافي يركز على الطعام الصيني والسعودي.
وقال له يوي تشنغ، نائب رئيس الهيئة الوطنية الصينية للإذاعة والتلفزيون، إن الصين تود العمل مع الدول العربية لإنتاج وعرض أعمال سمعية وبصرية تبرز التعاون الصيني العربي، ودفع الإبداع والتنمية في الصناعة السمعية والبصرية لسد المتطلبات الثقافية لشعبي الجانبين.