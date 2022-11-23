الدوحة 22 نوفمبر 2022 (شينخوا)
فاجأت السعودية الأرجنتين بفوز غير متوقع وتعادل منتخبا المكسيك وبولندا ومنتخبا تونس والدنمارك دون أهداف فيما اكتسحت فرنسا استراليا في المباريات التي أقيمت اليوم (الثلاثاء) لحساب المجموعتين الثالثة والرابعة في بطولة كأس العالم لكرة القدم “فيفا قطر 2022”.
وفي أول مباريات المجموعة الثالثة على استاد لوسيل المونديالي، صعق “الأخضر” السعودي لاعبي “التانغو” بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بهدفين مقابل هدف في مباراة للتاريخ، بعد أن كان منتخب الأرجنتين متقدما بالنتيجة في الدقيقة العاشرة بهدف ميسي من ضربة جزاء.
وجاء رد المنتخب السعودي قاسيا على ميسي ورفاقه حيث سجل اللاعب صالح الشهري هدف التعادل في الدقيقة 48 من زمن المباراة ثم سجل اللاعب سالم الدوسري هدف التقدم في الدقيقة 53 تاركا منتخب الأرجنتين في حالة ذهول وعجز عن صنع الفارق.
وأنقذت تقنية “التسلل شبه الآلية” التي تستخدم لأول مرة في كأس العالم، المنتخب السعودي بإلغاء 3 أهداف في المباراة أحدها لميسي والهدفين الآخرين للاوتارو مارتينيز.
وكان لافتا خلال المباراة حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأمير الوالد الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وأنجال أمير قطر لتشجيع المنتخب السعودي وفرحتهم العارمة بفوزه اليوم كما أظهرت لقطات الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما ضجت مناطق المشجعين بالاحتفالات وغمرت الفرحة الجماهير السعودية والعربية بالفوز التاريخي للسعودية، وتصدر وسما “فخر العرب” و”العويس”، حارس المرمى السعودي، لفترة على موقع ((تويتر)).
وفي المباراة الثانية التي استضافها استاد 974 المونديالي لحساب المجموعة نفسها، تعادل منتخبا المكسيك وبولندا دون أهداف بعد أن أهدر قائد المنتخب البولندي روبرت ليفاندوفسكي ضربة جزاء.
وبهذه النتائج تصدرت السعودية ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط وحل منتخبا بولندا والمكسيك تاليا بنقطة لكل منهما بينما تذيلت الأرجنتين الترتيب دون نقاط.
وفي إطار الجولة الأولى لحساب المجموعة الرابعة، تعادلت أيضا تونس مع الدنمارك دون أهداف في أول مباريات المجموعة على استاد المدينة التعليمية بالدوحة، فقد أحرز المنتخبان نقطة في رصيد كل منهما.
ورغم التعادل السلبي إلا أن الجماهير التونسية عبرت عن رضاها بالنتيجة وبالمستوى القوي الذي ظهر به منتخب “نسور قرطاج” كما أعرب لاعبو المنتخب عن أن فوز السعودية كان دافعا لهم للظهور بالمستوى الذي قدموه أمام الدنمارك.
وفي ثاني مباريات المجموعة، استهلت فرنسا حملة الدفاع عن لقبها بالفوز على استراليا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على استاد الجنوب بمدينة الوكرة.
وكان منتخب استراليا هو البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب كريغ غودوين في الدقيقة التاسعة، غير أن اللاعب الفرنسي أدريان رابيو تمكن من إحراز التعادل لمنتخب “الديوك” في الدقيقة 27.
ثم توالت بعد ذلك الأهداف الفرنسية حيث ضاعف اللاعب أوليفيه جيرو النتيجة لمنتخب بلاده بهدف في الدقيقة 32 وسجل كيليان مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 68 وعاد جيرو ليسجل الرابع في الدقيقة 71 من زمن اللقاء.
وبهذه النتيجة أحرز المنتخب الفرنسي أول ثلاث نقاط في رصيده ليتصدر مجموعته فيما تذيل المنتخب الأسترالي الترتيب دون نقاط.
وتواجه فرنسا الدنمارك في الجولة الثانية يوم السبت المقبل حين تواجه تونس منتخب استراليا، بينما ستلعب الأرجنتين أمام المكسيك والسعودية أمام بولندا في اليوم نفسه.