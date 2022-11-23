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ن ترتدي منتخبات إنجلترا وويلز ودول أوروبية أخرى شارة “ One Love” – حب واحد – لدعم مجتمع الميم والعابرين جنسياً في مباريات كأس العالم في قطر بسبب التهديد بمنح بطاقات صفراء للاعبين.
وكان قائدا منتخب إنجلترا ، هاري كين، وويلز، غاريث بيل، قد خططا لارتداء الشارة خلال المباريات بهدف “تشجيع التنوع والإدماج”.
وقال بيان مشترك صادر عن سبعة اتحادات لكرة القدم إنها لا تستطيع وضع لاعبيها “في وضع يمكن أن يواجهوا فيه عقوبات رياضية”.
وجاء في البيان “نشعر بإحباط شديد من قرار الفيفا الذي نعتقد أنه غير مسبوق”.وقالت اتحادات إنجلترا وويلز وبلجيكا والدنمارك وألمانيا وهولندا وسويسرا إنها أرسلت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في سبتمبر/ أيلول لإبلاغها بشأن شارة ” One Love” لكنها لم تتلق ردّاً.
وأضاف البيان “الفيفا كان واصخا جدّاً في أنه سيفرض عقوبات رياضية إذا ارتدى قادة المنتخبات الشارات في الملعب”.
وقال “كنا على استعداد لدفع غرامات تنطبق عادة على انتهاكات لوائح المجموعة، وكان لدينا التزام قوي بارتداء الشارة.. ومع ذلك، لا يمكننا وضع لاعبينا في موقف قد يتم فيه منحهم بطاقات صفراء، أو حتى إجبارهم على مغادرة الملعب”.
وردّاً على ذلك، أطلق الفيفا بشكل مبكر حملته الخاصة بعنوان “لا تمييز”، والتي كان من المقرر أن تبدأ من ربع النهائي. وسيسمح الآن للكابتن بارتداء شارة “لا تمييز” طوال فترة البطولة.