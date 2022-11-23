افردت بوابة الاهرام المصرية تقريرا عن احتفالات عدد من فناني مصر بفوز المنتخب السعودي على الارجنتين حيث قال التقرير:
احتفل عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب، بفوز المنتخب السعودي اليوم على نظيره الأرجنتيني، ضمن مباريات المجموعات بكأس العالم قطر ٢٠٢٢.
وكان المنتخب السعودي قد حقق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مفاجأة كبيرة للعالم بفوزه على منتخب من ضمن المرشحين بالفوز بكأس العالم، ويضم بين صفوفه ميسي، الذي يعد من أعظم من لمس كرة القدم بل يعتبره البعض الأعظم.
ومن بين المحتفلين بفوز المنتخب السعودي كان الفنانون والنجوم المصريون، الذين احتفلوا عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير بذلك الفوز.
ونرصد لكم أبرز ردود الفعل من جانب الفنانين على فوز المنتخب السعودي
شيكو
احتفل الفنان شيكو بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين، بنشره صورة للاعبي المنتخب السعودي أثناء احتفالهم بهدف سجلوه في شباك الأرجنتين، وعلق قائلا: “كلنا معاك يا الأخضر”.
عمرو سعد
كان لعمرو سعد نصيب ايضا من تلك الاحتفالات، حيث نشر صورة للاعبي المنتخب السعودي، عبر صفحته على انستجرام، وعلق قائلا: “حلم ملايين المصريين بيتحقق، بأقدام لاعبي منتخب السعودية الرجالة، قلوب المصريين لم تغب عن كأس العالم”.
رامز جلال
احتفل الفنان رامز حلال بفوز المنتخب السعودي بطريقة كوميدية، حيث نشر صورة للاعب منتخب السعودي سالم الدوسري، أثناء استضافته سابقا في برنامجه، وعلق قائلا: “الدوسري بيمسي على ميسي، ألف مبروك للأخضر”.
نجلاء بدر
احتفلت أيضا الفنانة نجلاء بدر بفوز الأخضر على منتخب الأرجنتين، وذلك بنشر بعض الصور للمنتخب السعودي عبر صفحتها على انستجرام، وعلقت قائلة: “مباراة رائعة، ألف مبروك للمنتخب السعودي”.
محمد عبدالرحمن
استخدم الفنان محمد عبد الرحمن الفوتوشوب للاحتفال بالمنتخب السعودي يطريقة كوميدية عبر صفحته على انستجرام، حيث نشر صورة من المباراة تم تعديلها بالفوتوشوب، ليتم إضافته للصورة وهو يقف حارس مرمى للأرجنتين، وعلق على الصورة قائلا: “عمري ما اقدر أصد كورة للمنتخب السعودي، مبروك منتخب السعودية”.
مي سليم
نشرت الفنانة مي سليم صورة مجمعة للاعبي المنتخب السعودي عبر صفحتها الشخصية على موقع انستجرام، وهلقت قائلة: “ألف ألف مبروك المنتخب السعودي”.
مصطفى خاطر
عبر الفنان مصطفى خاطر عن انبهاره وفرحته بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين، حيث نشر صورة من غرفة ملابس المنتخب السعودي، عبر صفحته على انستجرام، وعلق قائلا: “إيه الروح دي، إيه التفاني ده، وإيه التركيز ده، وإيه حلاوة المنتخب السعودي ده، مبروك ألف مبروك للصقور الخضر”.