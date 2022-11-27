ذكرت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية تطوير العلماء “دواء نانوى” أصغر 50 ألف مرة من النملة، ويقدم العلاج الكيميائي مباشرة إلى الأورام، حيث تستخدم جزيئات نانوية غير مرئية للعين البشرية لنقل الأدوية الكيماويةوقالت الصحيفة، تستخدم ناقلات النانو الجزيئات المجهرية غير المرئية للعين البشرية، لتقديم علاج مناعى جديد وأدوية كيميائية موجودة، ويأمل باحثون من جامعة بيتسبرج الأمريكية أن يخفف العلاج من بعض الآثار الجانبية المرتبطة بعلاجات السرطان التقليدية، حيث يعمل العلاج الجديد من خلال وقف إنتاج بروتين مناعى يتم تثبيطه لدى مرضى السرطان ويسمح للأورام بالنمو والانتشار.
وأوضحت الصحيفة، أن العلاج الجديد يوفر جرعة فائقة الاستهداف من العلاج الكيميائى مباشرة للسرطان من خلال سرب من الجسيمات النانوية التى تلتصق بالورم نفسه، ويعمل العلاج الكيميائي عن طريق قتل الخلايا السرطانية سريعة النمو، ولكن غالبًا ما يهاجم عن طريق الخطأ الخلايا الطبيعية في أماكن أخرى من الجسم، مما يتسبب في آثار جانبية قاسية، مشيرة الى أن عدم التحديد يعني أيضًا أن العلاج الكيميائي يمكن أن يترك الخلايا السرطانية دون استهدافها والقضاء عليها، والتي تبدأ في التكاثر مرة أخرى وقد تؤدي إلى الانتكاس.
- ولادة سيدة في المسجد النبوي
- أصغر 50 ألف مرة من النملة يستهدف الخلايا السرطانية
- تسجيل القطيف في شبكة المدن المبدعة نابع من تمتعها بقوة النشاط الثقافي
- الحلم السعودي في افتتاحية صحيفة القبس الكويتية
- الإمارات توزع جائزة “نوبل العرب” في الطب
- كيف استقبل الفنانون المصريون فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين بكأس العالم؟
- قادة منتخبات أوروبا لن يرتدوا شارة دعم المثليين في مباريات البطولة في قطر
- السعودية تفاجئ الأرجنتين وتونس تتعادل وفرنسا تكتسح في ثالث أيام المونديال
- أسبوع التعاون الصيني-العربي … عرض منتجات سمعية وبصرية صينية عالية الجودة للجمهور العربي
- طائرات بدون طيار لفحص خطوط الكهرباء