في لقاء مع قناة “الإخبارية”الأحد،قال زوج السيدة التي ولدت في المسجد النبوب أنه لم تكن هناك أي مقدمات بأنها سوف تلد في هذه الساعة، حيث جاءها الألم فجأة، موضحاً أنه في أثناء الحديث معها عبر الهاتف انقطع الخط، ليعيد الاتصال مرات عديدة.
وأوضح أنه بعد 15 دقيقة ردت عليه ممرضة تسمى “رباب”، والتي أكدت أن السبب في عدم الرد على الهاتف هو أن الأم كانت تلد، وهى الآن بصحة جيدة وكذلك مولودتها، والأم موجودة في المركز الصحي “جبريل” بالمسجد النبوي.
وأشاد والد الطفلة بالفريق الطبي الذي قام بتوليد زوجته رغم أنه كان غير مجهز لاستقبال مثل هذه الحالات الطارئة، حيث إنه متخصص في حالات غير الولادة الطارئة.
وباشرت الفرق التطوعية والفرق التابعة لهيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة ممثلة بمركز إسعاف الحرم حالة ولادة في وضع حرج للأم في ساحات المسجد النبوي.
وتبين عند وصول الفرق الطبية وجود حالة تعاني انقباضات ونزول ماء الجنين، وعند الكشف عليها اتضح خروج رأس الجنين وبدء حالة الولادة.
وقامت الفرق الطبية ببدء عملية الولادة، وفقًا للبروتوكول في مثل هذه الحالات، وبمساندة من ممارسة صحية تواجدت بالموقع وتم إكمال حالة الولادة وخروج الجنين بنجاح.
قال والد الطفلة طيبة المولودة بساحة المسجد النبوي الشريف قبل يومين، إنه في أثناء صلاة العشاء بالمسجد النبوي، حيث قام بزيارته هو وأولاده رفقة زوجته الحامل، تفاجأ بعد أداء الصلاة، أن زوجته تتصل به لكي يسعفها حيث تشعر بألم الولادة.