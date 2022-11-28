يتذكر المصريون حتى الآن زواج شاب مصري من الأميرة ديانا وما صاحبه ذلك من صخب لكن يبدو أن هناك علاقة جديدة لشاب مصري آخر ستخطف أنظار المصريين بعد ارتباط شاب مصري بابنة أغنى أغنياء العالم رجل الأعمال الأمريكى بيل جيتس.
لشاب المصري يدعى نائل نصار وتزوج من جينيفر جيتس ابنة الملياردير الشهير بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت العالمية، لكن المختلف في علاقة نائل نصار مع زوجته عن علاقة دودي الفايد بالأميرة ديانا أنه على وشك إنجاب طفل بعد إعلان زوجته حملها من خلال صورة لها على “إنستجرام” مع زوجها فى حديقة منزل العائلة فى نيويورك تظهر عليها حلالها ملامح الحمل، ليصبح حفيد بيل جيتس مصريا.
والفارس نايل نصار من مواليد يناير1991
بمدينة شيكاغو لأبوين مصريين مهاجرين من محافظة المنوفية، وعاش معظم طفولته ومراهقته فى الكويت التى انتقل منها مع عائلته فى 2009 إلى كاليفورنيا. ودرس وتخرج في 2013 ببكالوريوس فى الاقتصاد من جامعة ستانفورد.
جينيفر ارتبطت بنصار الممارس للفروسية فى 2017 وفى 2020 تمت الخطوبة تلاها الزواج فى أكتوبر 2021
وجينيفر هى الابنة الكبرى لجيتس الأب لثلاثة أبناء من زوجته السابقة مليندا التى علقت عبر حسابها فى “إنستجرام” “لا أطيق الانتظار لرؤية الطفل شغوفة ومتحمسة لرؤيته”.
المصدر بوابة الوفد المصرية