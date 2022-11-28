كشفت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، حقيقة اختفاء 6 مجلدات من مجلة الوقائع المصرية من دار الكتب، قائلة: “استقصاء الأخبار من مواقع السوشيال ميديا غير مؤكدة وغير دقيقة بالمرة”.
وأوضحت وزيرة الثقافة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على شاشة قناة “CBC”، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه بمجرد ما جاء للوزارة معلومة أو خبر عن فقد بعض المجلدات من المخازن عن طريق مكالمة تليفونية من الدكتورة نيفين موسى رئيس هيئة دار الكتب، صدر قرار فور بإجراء تحقيق داخلي وكانت نتيجته تحويل الأمر للنيابة.
واضافت: “تجرى الآن تحقيقات مع بعض الأشخاص وآخرون متحفظ عليهم في النيابة، والتحقيقات لم تنته، وبمجرد الانتهاء من التحقيقات سيصدر بيان يوضح فيه التفاصيل، ولكن
ما يتم نشره على السوشيال ميديا غير صحيح”.
وتابعت وزيرة الثقافة: “الموضوع تم اكتشافه منذ شهر وتم اتخاذ اللازم فور علم الموضوع والإجراء اتخذ فورا، ولا يوجد تستر، نظرا لأنها ثروات قومية وتراث وسيتم الأمر بمنتهى الحزم والدقة والقانون”.
وأشارت إلى أنه “يوجد العديد من القرارات سوف تؤخذ، أولها أنه سيتم مراجعة الدورة المستندية لخروج المستندات للتصوير من إدارة المخازن لإدارة التصوير وعودتها، ومراجعة عمل كاميرات المراقبة، سيكون هناك مراجعة لكل الإجراءات التي تتم”.
المصدر بوابة الوفد المصرية