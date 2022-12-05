المدينة المنورة 11 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 05 ديسمبر 2022 م واس
تنطلق بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة غداً, أعمال “المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الإلكتروني 2022م”, بمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين والمتخصصين, ويستمر ثلاثة أيام.
وأوضح صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية أن المؤتمر يهدف إلى إبراز جهود المملكة في مجال مكافحة الإرهاب الإلكتروني, والتعرّف على الجهود الدولية المبذولة في مكافحته, والمقصود بمصطلحه وأنواعه, وبيان خطورته, والتعرّف على الصور المستجدّة للإرهاب الإلكتروني, وتعزيز سبل الوقاية منه, وتقديم تصوّر مقترح لمكافحته.
وتناقش جلسات وأبحاث المؤتمر 9 محاور رئيسة, تشمل التعريف بالإرهاب الإلكتروني وتتناول مفهومه وأهدافه وأساليبه ومجالاته, وأثره على العقيدة, ودور المعاهدات الدولية والقوانين الوطنية في مواجهته, والإرهاب الإلكتروني الدولي في الميزان الشرعي “مكافحة وطرق العلاج”.
كما يتناول المؤتمر موضوع الجرائم المالية الإلكترونية وعلاقتها بتمويله, وأمن المعلومات ومكافحته, ودور وسائل التربية والقيم الخُلقية في مكافحته, ودور وسائل الإعلام ومنصاته في مكافحته, وجهود المملكة في مكافحة الإرهاب الإلكتروني.
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