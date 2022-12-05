بكين 4 ديسمبر 2022 (شينخوا) عاد ثلاثة رواد فضاء صينيين على متن سفينة الفضاء المأهولة ((شنتشو-14)) إلى الأرض بسلام اليوم (الأحد)، بعد استكمال مهمتهم التي استمرت ستة أشهر في المحطة الفضائية.
هبطت كبسولة العودة لسفينة الفضاء ((شنتشو-14))، التي تحمل رواد الفضاء تشن دونغ وليو يانغ وتساي شيوي تشه، في موقع دونغفنغ للهبوط في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين في الساعة 8:09 مساء بتوقيت بكين، وفقا لوكالة الفضاء المأهول الصينية.
وأعلنت الوكالة أن رواد الفضاء كانوا في حالة جيدة، وأن مهمة ((شنتشو-14)) كانت ناجحة.
حمل العمالُ الأرضيون روادَ الفضاء إلى الخارج ووضعوهم على مقاعد أمام الكبسولة، حيث بدوا في حالة من الراحة ولوحوا لطاقم الأرض.
هتف العديدون للثلاثي “أهلا بكم في الوطن”، ورفع الكثيرون كاميراتهم لتسجيل تلك اللحظة التاريخية.
قال تشن، قائد المهمة، وهو أيضا أول رائد فضاء صيني يبقى في المدار لأكثر من 200 يوم، “يشرفني أن أشهد تشكيل التكوين الأساسي لمحطتنا الفضائية. إنني فخور ببلدي”.
وقالت ليو، أول رائدة فضاء في الصين، إن لديها ذكرى لا تُنسى في محطة الفضاء وإنها سعيدة بالعودة إلى الوطن الأم.
وقد انفصلت كبسولة العودة عن الكبسولة المدارية لسفينة الفضاء ((شنتشو-14)) عند الساعة 7:20 مساء اليوم تحت قيادة مركز بكين لمراقبة الفضاء الجوي.
وبعد فترة وجيزة من هبوط كبسولة العودة، وصل فريق البحث الأرضي إلى موقع الهبوط. وأكد الطاقم الطبي أن رواد الفضاء في صحة جيدة.
ذهب رواد الفضاء الثلاثة إلى المحطة الفضائية في الخامس من يونيو. وقد أنجزوا أعمالا متعددة خلال مهمتهم، من بينها الإشراف على العديد من عمليات الالتقاء والالتحام، وأداء ثلاثة أنشطة خارج المركبة، وإلقاء محاضرة علمية حية، وإجراء العديد من التجارب العلمية والتقنية.