بكين 28 ديسمبر 2022 (شينخوا) طوّر باحثون صينيون نظام توصيل للأدوية بواسطة مركبات جوية غير مأهولة للإسعافات الأولية “يو فاست”، بحسب مقالة دراسية نُشرت مؤخراً في مجلة ((المواد المتقدمة)).
وتعتبر الإدارة السريعة للأدوية الرئيسية حاسمة لإنقاذ أرواح المرضى الذي يعانون من أمراض مفاجئة، بينما غالباً ما يؤدي النقل البطيئ لعلاجات الإسعافات الأولية والغياب المحتمل للأفراد المدربين لاستخدام الدواء إلى إصابات خطيرة قد تفُضي للموت.
أما نظام الإسعافات الأولية الجديد فيسمح بتقديم علاجات طارئة ببقع إبرة مجهرية عبر الجلد إلى المرضى، في ظروف عدم وجود أفراد الإسعاف، لتخفيف أعراضهم من خلال أداة طبية للإبرة المجهرية المؤثرة بالاتصال مع الجلد، وفقا لما قالت المقالة الدراسية.
وعرض باحثون من جامعة تشجيانغ تطبيقية وسلامة نظام الإسعافات الأولية في نموذج خنزير مصاب بمرحلة متقدمة من سكر الدم من خلال إعطاء جلوكاجون بشكل أوتوماتيكي.
ومن المتوقع أن تساعد “يوفاست” على تسهيل تطوير أجهزة مراقبة فسيولوجية قابلة للارتداء، وأنظمة رقابة وتحليل للصحة، وأساليب وأجهزة متقدمة لإعطاء الأدوية.