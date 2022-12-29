فلسطين_الوكاد_ناصر الشرقاوي
تضررت مئات الدونمات الزراعية بفعل تعرضها للغرق عقب فتح قوات الاحتلال الاسرائيلي عبارات مياه الأمطار في منطقة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
وتعمدت اسرائيل، إغراق المناطق الشرقية بفتح السدود وعبارات المياه، وخاصة ان فتحه خلال المنخفض الماضي مما أدى لغرق عدد من المنازل والمناطق الزراعية وتلف المحاصيل ، إضافة إلى تجمع المياه بكميات كبيرة في شارع صلاح الدين وهو الشارع الرئيسي والأكبر شرق قطاع غزة.
وعبر مزارعون عن خشيتهم من تواصل فتح السدود التي من شأنها التسبب في جرف التربة ما يعني مزيداً من الخسائر المادية في أراضيهم.