الطائف: سارة العمري
تحتفي أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف بعام الشعر العربي خلال الفترة من 19 – 21 مارس الجاري، حيث تقيم فعالية” رويّ” برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وبدعم من هيئة الأدب والنشر والترجمة.
وتأتي هذه الفعالية، انطلاقاً من رؤية الأكاديمية المرتكزة على تحقيق هدف الريادة عربياً في تنمية الإبداع الشعري، ورعاية المواهب الأدبية، ونشر الثقافة الشعرية مجتمعياً، وتوثيقها علمياً، وحرصاً على التنوع في تغطية جوانب متعددة من الشعر العربي، حيث يشارك فيها العديد من نجوم الوطن العربي في الأدب والشعر، من خلال أمسيات شعرية، وجلسات حوارية، ومحاضرات أدبية، وورش عمل، فضلاً عن الخيمة الثقافية، وقرية الشعر، ومنطقة المقاهي.
يذكر أن أكاديمية الشعر العربي تحرص على تعزيز دور القصيدة في الثقافة العربية المعاصرة، وتوثيق الظاهرة الشعرية العربية بكل أشكالها وألوانها المعززة للغة والثقافة العربية.
وتشهد فعالية “روي” التي تقيمها أكاديمية الشعر العربي، بدعم من وزارة الثقافة ممثلة هيئة الأدب والنشر والترجمة، خلال الفترة من 19 – 21 مارس الجاري، العديد من الجلسات حوارية وورش العمل والأمسيات.
ويفتتح اليوم الأول بجلسة عام الشعر العربي في المملكة (الجذور التاريخية والقيم الإنسانية ودلالات الاحتفاء)، التي يديرها الدكتور نايف البراق، وتتحدث فيها الدكتورة رانية العرضاوي، والدكتور أحمد التيهاني، بينما تقام ورشة عمل تحت عنوان “مدخل إلى الأوزان الشعرية”، فضلاً عن أمسية شعرية لقاسم حداد، ومحمد الحرز.
وتتوالى الجلسات النقاشية في اليوم الثاني 20 مارس، بمحاضرة أدونيس (الشعر قبل الإسلام)، ثم جلسة الشعر العربي الحديث (جدلية المغيب والمستهلك)، التي يتحدث خلالها الدكتور سعد البازعي، والدكتور حاتم الزهراني، بينما يديرها الدكتور سامي العجلان، تليها ورشة عمل “مفاتيح لقراءة الشعر العربي”، بمشاركة الدكتورة أمل القثامي، ثم أمسية شعرية يشارك فيها عبد المجيد الذيابي ومحمد السكران.
وفي اليوم الختامي 21 مارس، تقام “أطروحة الهايكو العربي” بمشاركة حيدر العبد الله، وجلسة “الشعراء السعوديين وجوائز الشعر العربي”، بمشاركة كل من: محمد أبو شرارة، هيفاء الجبري، طارق الصميلي، فيما يدير الجلسة الدكتور شتيوي الغيثي.
وتتمحور أهداف الأكاديمية حول رعاية الشعر ودعمه، من خلال: تنمية الإبداع الشعري كقاعدة لتعزيز دور القصيدة في الثقافة العربية المعاصرة، وتنظيم مختلف أنواع البرامج التدريبية وورش العمل والمحاضرات، كما تشمل أهدافها: نشر الثقافة الشعرية في المجتمعات العربية، وتوثيق الظاهرة الشعرية العربية بكل أشكالها وألوانها المعززة للغة والثقافة العربية، وتوظيف التقنية الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر ثقافة الشعر، وتشجيع الشعراء على التجديد والاستمرار.
الامير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف