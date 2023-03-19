واس – جدة
شهد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه – اليوم- توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا” ومنظمة تنمية المرأة، وذلك على هامش الدورة الـ49 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة حاليًّا في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
ووقَّع المذكرة نيابة عن اتحاد “يونا” المدير العام المكلَّف محمد بن عبدربه اليامي، وعن منظمة تنمية المرأة المديرة التنفيذية للمنظمة الدكتورة أفنان الشعيبي.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجهازين المتخصصين التابعين لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال خدمة قضايا المرأة في الدول الأعضاء، وتعزيز الوعي إعلاميًّا بحقوقها، مع التعاون في إقامة البرامج والأنشطة اللازمة لتحقيق هذا الهدف.