الرياض 18 مارس 2023 (شينخوا) دعا وزير المالية السعودي محمد الجدعان الشركات الصينية إلى الاستثمار في مجموعة واسعة من المجالات ليكونوا جزءا من مساعي المملكة لتنويع اقتصادها.
جاءت تصريحات الجدعان خلال مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) يوم الخميس في مؤتمر القطاع المالي السعودي الذي عقد في الرياض، حيث قال إن المملكة العربية السعودية لديها العديد من الفرص للاستثمار في مختلف القطاعات، مثل اللوجستيات والبناء والتعدين والصناعة والطاقة المتجددة.
وأشار إلى أنه مع ازدهار قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، فإن القطاع يحتاج إلى قدر كبير من الاستثمار من الجانب السعودي ومن خلال شراكات مع آخرين، بما في ذلك الشركات الصينية.
وأوضح الوزير السعودي “نتمتع بعلاقة سياسية وتجارية واقتصادية جيدة مع الصين، وسنواصل بتعزيز تلك العلاقات”، مشددا على أن الصين هي أكبر شريك تجاري للسعودية.
وكشف الوزير عن وجود العديد من المباحثات الآن مع الشركات الصينية للقدوم وتأسيس الأعمال التجارية في السعودية.
وذكر الجدعان القطاع المالي على سبيل المثال، قائلاً إن المملكة لديها بنكان صينيان ودعا إلى المزيد من البنوك الصينية للقيام بأنشطة تجارية في المملكة، مضيفا أن المملكة بدأت بأنشطة كبيرة تتعلق بتصنيع السيارات، وهناك فرص كبيرة أمام المستثمرين الصينيين للانضمام لتلك الأنشطة.
كما دعا الشركات والسياح الصينيين لزيارة المملكة للبحث عن فرص مزدهرة و”الكثير من الأشياء الجديدة التي يمكن رؤيتها”، وقال الوزير إن “الصين لديها رؤية بعيدة المدى، ولدينا رؤية طويلة المدى، والعالم بحاجة إلى خطط طويلة المدى”.