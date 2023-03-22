بكين 22 مارس 2023 (شينخوا) قال عبد الرحمن بن أحمد الحربي، سفير المملكة العربية السعودية لدى الصين يوم الثلاثاء الماضي في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال للاحتفال بيوم المرأة العالمي في بكين، إن السعودية قد حققت خلال السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في مجال تمكين المرأة في جوانب متعددة.
وحضر حفل الاستقبال سفراء عرب لدى الصين وشخصيات من الأوساط الدبلوماسية والإعلامية من الجانبين الصيني والسعودي.
وأوضح السفير أن رؤية السعودية 2030 تضمنت العديد من الالتزامات والأهداف والمبادرات التي تتضافر لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها، حيث قامت السعودية بالعديد من الإجراءات لضمان تمكين المرأة وذلك بتعديل وإصدار العديد من الأطر النظامية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل. كما أطلقت البلاد “مبادرة تمكين المرأة السعودية” ضمن إطار الميزانية العامة والتي تهدف إلى زيادة المشاركة النوعية للمرأة في القطاعين العام والخاص وعلى جميع المستويات الوظيفية.
وبفضل هذه الجهود، ارتقى معدل مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة وانخفضت معدلات البطالة بين السعوديات بشكل ملموس، كما زاد معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 17 بالمائة في عام 2017 إلى 35.6 بالمائة في عام 2021، وفقا للسفير.■