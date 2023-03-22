أنقرة 21 مارس 2023 (شينخوا) ستبني تركيا والعراق ممرا للنقل البري والسكك الحديدية يمتد من محافظة البصرة العراقية إلى الحدود التركية، حسبما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء.
وأفاد أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي الزائر محمد شياع السوداني “كلفنا وزراءنا الأصدقاء، الذين سينفذون الأعمال الخاصة بتنفيذ مشروع طريق التنمية الممتد من البصرة إلى تركيا”.
وأردف ” أعتقد أننا سنحول مشروع طريق التنمية إلى طريق الحرير الجديد لمنطقتنا”.
وعلاوة على ذلك، ستعمل تركيا على زيادة كمية المياه المنبعثة من نهر دجلة لمساعدة العراق على معالجة نقص المياه، بحسب أردوغان.
والجدير بالذكر أن بغداد حثت أنقرة على تأمين حصة المياه العراقية من نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا، حيث يعاني العراق في كثير من الأحيان من الجفاف.
وخلال محادثتهما، أكد الزعيمان مجددا على التزامهما بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وفق أردوغان.
واستطرد “نتوقع من إخواننا العراقيين أن يصنفوا حزب العمال الكردستاني المحظور على أنه منظمة إرهابية، ويطهروا أراضيهم من هذا التنظيم الإرهابي الذي يسفك الدماء”.
ومن جانبه، أكد السوداني على أن حكومته لن تسمح بأن تصبح الأراضي العراقية “نقطة لشن هجمات” على جارتها.
وقال إن “أمن تركيا وأمن العراق لا ينفصلان”.
وأضاف أن المسؤولين الأمنيين في البلدين تبادلوا المعلومات المتعلقة بهذه القضية خلال محادثات في العاصمة أنقرة.
حزب العمال الكردستاني، الذي أدرجته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية، تمرد على الحكومة التركية منذ أكثر من ثلاثة عقود. ويذكر أنه يستخدم جبال قنديل العراقية كقاعدة رئيسية لها منذ سنوات.