تيانجين 25 مارس 2023 (شينخوا) بدأت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، بدأت يوم الجمعة الماضي تسليم طائرات A321neo التي تم تجميعها في منشأتها لخط التجميع النهائي في آسيا (FALA)، وذلك في بلدية تيانجين بشمالي الصين.
وتم تسليم أول طائرة من طراز A321neo مُجمّعة في الصين إلى شركة خطوط “جونياو” الجوية التي تتخذ من شانغهاي مقرا لها.
وقال تشاو هونغ ليانغ، الرئيس التنفيذي لشركة “جونياو” للخطوط الجوية: ” تعتبر الطائرة A321neo التي تم استلامها حديثاً العضو رقم 88 في أسطول “جونياو”، كما سيتم استلام المزيد خلال العام الجاري “.
وتعد الطائرة A321neo، أكبر عضو في عائلة A320neo، حيث يمكنها حمل ما يصل إلى 244 راكبا.
وبدأت إيرباص في إنتاج طائرات سلسلة A321 في منشأة FALA في نوفمبر 2022.
وظهرت FALA إلى حيز الوجود في عام 2008، حيث تقوم حالياً بتجميع وتسليم جميع أعضاء عائلة طائرات إيرباص A320neo ذات الممر الواحد، مثل طائرات A319neo وA320neo وA321neo.
ووفقا لتوقعات السوق من قبل إيرباص في أواخر عام 2022، سيصل متوسط النمو السنوي للنقل الجوي في الصين إلى 5.3 في المائة في السنوات العشرين المقبلة، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 3.6 في المائة.