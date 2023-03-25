وقع إختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ”فيفا“، على طاقم حكام سعودي، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، التى تستضيفها جمهورية إندونيسيا خلال الفترة من 20 مايو إلى 11 يونيو المقبلين.
وتقرر إسناد المهمة التحكيمية لمباريات كأس العالم للشباب للثلاثي محمد الهويش، ومساعديه خلف الشمري وياسر السلطان، ضمن الحكام المكلفين للقاءات المونديال، من القارة الأسيوية، بجانب طواقم من قطر وتايلاند.
وسيلتحق الحكام السعوديون الثلاثة بدورة تجمّع الحكام المشاركين في قيادة مباريات البطولة، لمدة 10 أيام، تبدأ من 9 ـ 19 مايو المقبل.
وفي سياق متصل أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم تحت 20 عاما التي تستضيفها إندونيسيا للموسم الجاري عن الأغنية الرسمية للبطولة، والتى تحمل اسم (Glorious) وتشدو بها فرقة (Weird Genius
الإندونيسية، وسيتم طرحها عبر منصات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مع انطلاق البطولة.
وتقام البطولة في إندونيسيا للمرة الأولى، خلال الفترة بين 20 مايو حتى 11 يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخبا.
وتشهد البطولة مشاركة العراق وتونس بعد تأهلهما عن التصفيات، وسيتم سحب القرعة يوم الجمعة المقبل في إندونيسيا.
وفاز منتخب أوكرانيا بلقب النسخة الأخيرة لكأس العالم للشباب عام 2019 في بولندا، فيما يعد منتخب الأرجنتين الأكثر حصولا على لقب مونديال الشباب برصيد 6 مرات.