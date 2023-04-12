حضرموت – خالد العمري
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس برنامج نبض السعودية التطوعي الثاني لأمراض القلب المفتوح للأطفال والكبار بمدينة المكلا في محافظة حضرموت والذي يستمر خلال الفترة من 9 حتى 16 أبريل 2023م، بحضور معالي وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح ومحافظ محافظة حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، ومن جانب المركز مدير إدارة الموارد والاستثمار الدكتور سامر بن عبدالله الجطيلي.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ انطلاق الحملة بإجراء 24 قسطرة علاجية وتشخيصية ومنها عدد 6 عمليات جراحة قلب مفتوح.
وعقب التدشين نوّه معالي وزير الصحة العامة والسكان قاسم محمد بحيبح بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة الداعمة لمشاريع وبرامج القطاع الصحي والتي من شأنها تحسين مستوى الرعاية الصحية في إطار الدعم الأخوي والإنساني المقدم من المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة الذي يشمل مختلف المحافظات اليمنية.
وقدم محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يقدمونه من عون إنساني للشعب اليمني في مختلف المجالات، مشيدا بالدور الإيجابي لمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال تدخلاته في عدد من المشاريع وما يقدمه من برامج متنوعة، مؤكدا أهمية هذا البرنامج واستعدادهم لتقديم كافة التسهيلات لإنجاحه وتحقيق أهدافه.
وأشار مدير إدارة الموارد والاستثمار بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر بن عبدالله الجطيلي، إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة منذ افتتاحه يحظى باهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- حيث تم اعتماد مئات المشاريع الانسانية في كل قطاعات العمل الإنساني التطوعي التي استلهمت أهدافها من رؤية المملكة 2030 لتفعيل العمل التطوعي ونشر ثقافته والمساهمة في تنفيذ 350 مشروعًا في 29 دولة كبارقة أمل خلال العام 2023م، استفاد منها أكثر من 300,000 مستفيد حول العالم، منها برنامج “نبض السعودية” الذي يأتي ضمن الدعم السخي للمركز للوصول لأهدافه.
وجرى كذلك افتتاح توسعة مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بالمكلا، والذي سيساهم بمضاعفة عدد العمليات يوميًا، ليستوعب إجراء أكثر من 6 عمليات قلب، و50 عملية قسطرة في اليوم الواحد.
يذكر أن برنامج نبض السعودية التطوعي الثاني لأمراض وجراحات القلب المفتوح يستهدف خلال عامين إجراء 4.900 عملية في مجالات جراحة القلب المفتوح بأنواعها للأطفال والكبار وبمشاركة عدد من أطباء القلب بالمملكة، منها 2.500 عملية قسطرة تشخيصية، و1.800 عملية قسطرة علاجية، و600 عملية قلب مفتوح، ضمن 50 مخيمًا سيشهده مركز نبض الحياة بالمكلا بتكلفة إجمالية تبلغ 33 مليون ريال سعودي.