أقام مجلس التنفيذيين اللبنانيين، غروب يوم أمس الإثنين، إفطاراً رمضانياً، في فندق الكراون بلازا – الرياض، وسط أجواء رمضانية مميزة وممتعة، حضره عدد كبير من رجال الأعمال السعوديين واللبنانيين، إضافة إلى أبناء الجالية اللبنانية في المملكة العربية السعودية.
وقد حضر حفل الإفطار كل من رئيس “حزب الحوار الوطني” النائب فؤاد مخزومي، السفير اللبناني لدى المملكة العربية السعودية الدكتور فوزي كبارة وعقيلته، وزيرة الإعلام السابقة الدكتورة منال عبد الصمد، السفير السعودي في لبنان سابقاً علي عوّاض عسيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي، رئيس مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية محمد شاهين وعدد من أعضاء المجلس.
كما شارك قناصل وملحقون تجاريون من الولايات المتحدة الأميركية وكندا وإيطاليا واليونان.
ألقى رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين كلمة رحب فيها بالحضور، وهنأ الحاضرين بحلول شهر رمضان المبارك و تزامن الشهر الفضيل مع الصوم الكبير لدى الطوائف المسيحية، وشكرهم على حضورهم وتلبية دعوة المجلس، متمنيا الأمن والاستقرار في لبنان. كما شكر
المملكة على وقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني