علوم واختراعات > 21 قمرا جديدا في إطار مشروع “ستارلينك”
20/04/2023   12:26 م

21 قمرا جديدا في إطار مشروع “ستارلينك”

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لوس أنجلوس 19 أبريل 2023 (شينخوا)

أطلقت شركة الفضاء الأمريكية الخاصة (سبيس إكس) 21 قمرا صناعيا آخر من الجيل الثاني في إطار مشروع “ستارلينك” لإنترنت الفضاء إلى المدار يوم الأربعاء.

وتم إطلاق الصاروخ الحامل (فالكون 9) في تمام الساعة 10:31 صباحا بالتوقيت الشرقي من مجمع الإطلاق الفضائي 40 في محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في ولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة.

وبعد فترة وجيزة من الإطلاق، أكدت سبيس إكس نشر أقمار “ستارلينك”.

وهبطت المرحلة الأولى من الصاروخ على منصة استقبال عائمة مسماة “نقص الجاذبية” (شورتفل أوف غرافيتاس)، كانت متمركزة في المحيط الأطلسي، بحسب الشركة.

وذكرت سبيس إكس أن هذا هو الإطلاق والهبوط الثامن لمعزز المرحلة الأولى من الصاروخ الحامل “فالكون 9”.

وتقول الشركة إن مشروع ستارلينك سيوفر إنترنت عريض النطاق عالي السرعة في مواقع كان الوصول لها غير موثوق به أو مكلف أو غير متاح تماما.

21 قمرا جديدا في إطار مشروع “ستارلينك”

علوم واختراعات
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