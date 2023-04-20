قوييانغ 20 أبريل 2023 (شينخوا)
ذكر مكتب الغابات بمقاطعة قويتشو في جنوب غربي الصين أنه قد اكتشف قرابة 10 آلاف شجرة برية من نوع نادر.
اكتشفت الشجرة البرية من نوع أورموسيا هوسي، وهي تحت الحماية الوطنية من الدرجة الثانية بالصين، في غابة طبيعية لمزرعة نانبانجيانغ للغابات المملوكة للدولة في ولاية تشيانشينان الذاتية الحكم لقوميتي بويي ومياو.
قال تشانغ جين، نائب رئيس مزرعة الغابة، إنهم قد حشدوا فريقا مكونا من 8 أعضاء لمسح المنطقة التي انتشرت فيها الأشجار وتحديد الرقم الدقيق لهذا النوع النادر، الذي قد يتسغرقهم نصف شهر.
تتميز شجرة أورموسيا هوسي بخشبها وتشتهر أيضا باستخدامها في الطب الصيني التقليدي .
قال تشانغ هوا هاي، خبير غابات متقاعد، إن الاكتشاف الأخير بالغ الأهمية للحماية والبحوث العلمية واستغلال موارد أشجار أورموسيا هوسي، مما يقدم موارد الأصول الوراثية لتوسيع الزراعة الاصطناعية.