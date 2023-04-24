نيويورك 23 أبريل 2023 (شينخوا)
ازداد حظر الكتب بوتيرة سريعة في المناطق التعليمية بجميع أنحاء الولايات المتحدة، مدفوعا بقوانين ولوائح جديدة تحد من أنواع الكتب التي يمكن للأطفال الوصول إليها، حسبما ذكرت صحيفة ((نيويورك تايمز)) نقلا عن تقرير جديد صدر عن ((نادي القلم الأمريكي)).
ففي الفترة من يوليو إلى ديسمبر عام 2022، وجد نادي القلم الأمريكي أنه قد تم تسجيل 1477 حالة لحظر كتب، بزيادة عن 149 حالة خلال الأشهر الستة السابقة.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه “من بين ما يقرب من 1500 عملية حظر للكتب قام نادي القلم الأمريكي بتتبعها في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2022، كانت الغالبية — حوالي 75 في المائة — مدفوعة بجهود منظمة أو بسبب تشريعات جديدة”.
ومنذ أن بدأت المنظمة غير الربحية في تتبع حظر الكتب في المدارس العامة في يوليو 2021، سجلت أكثر من 4 آلاف حالة من حالات حظر الكتب.
وذكر التقرير أن “الأرقام لا تعكس النطاق الكامل للجهود المبذولة، لأن القواعد الجديدة في بعض الولايات التي تطلب من المدارس فحص جميع مواد القراءة الخاصة بها للتأكد من عدم وجود محتوى مسيء أدت إلى عملية حظر جماعي لمجموعة كتب، وهي عملية لم يتمكن نادي القلم الأمريكي من تتبعها”.