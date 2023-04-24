طهران 23 أبريل 2023 (شينخوا)
قال وزير النقل والتنمية الحضرية الإيراني مهرداد بازرباش اليوم (الأحد) إن منظمة الطيران المدني الإيرانية تلقت اقتراحا من المملكة العربية السعودية بإطلاق ثلاث رحلات جوية منتظمة بين البلدين.
وأشاد بازرباش بتصميم البلدين الشديد على توسيع نطاق التعاون الثنائي، وقال إنه على هذا الأساس قررت إيران والسعودية إطلاق رحلات جوية مباشرة، بحسب مقابلة نشرت على موقع الوزارة.
وأوضح أن الاقتراح المقدم من الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة العربية السعودية يدعو إلى إطلاق ثلاث رحلات جوية مباشرة أسبوعيًا بالإضافة إلى رحلات الحج.
وقال بازرباش إن السلطات الإيرانية ستبذل قصارى جهدها لإطلاق رحلات جوية مباشرة بين الجانبين في أسرع وقت ممكن.
واتفقت طهران والرياض في بكين في 10 مارس على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين في غضون شهرين.
عقب ذلك، وقع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في اجتماع عقد في بكين في 6 أبريل، على بيان مشترك، أعلنا فيه استئناف العلاقات الدبلوماسية على الفور.
وأجرى الوزيران، الجمعة، محادثة هاتفية لمتابعة التقدم المحرز في إعادة فتح البعثات الدبلوماسية.