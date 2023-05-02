د ب أ – الجزائر
أعلن مجلس النواب الجزائري انسحابه من رئاسة المجموعة االستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الارهاب والتطرف العنيف للاتحاد البرلماني الدولي، بسبب عضوية
إسرائيل.
وذكر مجلس النواب الجزائري في بيان له أن الجزائر ممثلة في نائب رئيسه منذر بودن، انتخبت خلال الجمعية العمومية الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي
ولاجتماعات المصاحبة لها، المنعقدة بالمنامة عاصمة البحرين، في 13 مارس الماضي، رئيسا للمجموعة الاستشارية الرفيعة المستوى لمكافحة الارهاب والتطرف
العنيف ، بفضل بعض البلدان الشقيقة والصديقة في المجموعة، والتي ساندت ترشح الجزائر.
وأوضح أنه وبعد هذا التشريف تمت المصادقة من الجمعية العمومية على أعضاء جدد للهيئة المذكورة ممثلين للسعودية، وسلطنة عمان، والمكسيك، وإيران، والهند،
والسويد والكيان الاسرائيلي، ولفت أنه على إثر هذا المستجد وبعد استشارة واسعة وانسجاما مع مواقف الجزائر الثابتة من القضايا العادلة في العالم، وفي مقدمتها
القضية الفلسطينية، قرر مجلس النواب، ممثال في نائب الرئيس، منذر بودن، الانسحاب من رئاسة المجموعة الاستشارية الرفيعة المستوى لمكافحة الارهاب
اوالتطرف العنيف التي لم تلتئم بعد، واالاكتفاء بالعضوية فيها، وأشار إلى أن لرئاسة المجموعة، نائبة واحدة، ممثلة في السيدة أجنس من المجر.